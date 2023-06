Für den Bau von drei Solarparks in der Gemeinde stellten die Berger Gemeindevertreter mit ihren Beschlüssen die Weichen. Foto: dpa up-down up-down Drei Solarparks sind geplant Gemeindevertreter in Berge stellen Weichen für erstes Energiewendeprojekt Von Inka Reblin | 07.06.2023, 16:59 Uhr

Am Dienstag trafen sich die Gemeindevertreter in Berge zu ihrer Sitzung. Auf der Tagesordnung standen die Beschlüsse zur Aufstellung des Bebauungsplanes für die drei Solarparks in der Gemeinde.