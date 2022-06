Irish Folk mit der Band „Larkin“ können Konzertbesucher in der Rumpelscheune Muggerkuhl erleben. FOTO: Veranstalter Konzert in Muggerkuhl Irish Folk mit der Band „Larkin“ in der Rumpelscheune Von Franca Niendorf | 07.06.2022, 09:28 Uhr

Sie zelebrieren irische Musik - die Musiker der Band „Larkin“ aus Berlin. Zu Gast sind sie am 24. Juni in der Rumpelscheune Muggerkuhl. Die Band beeinflusste die Entwicklung der Folkszene in der DDR.