Freibad in Putlitz Saisonstart: Freibad Putlitz drehen Badefans wieder ihre Runden Von Inka Reblin | 20.06.2023, 18:17 Uhr

Verspätet startet das Freibad Putlitz in die Badesaison. Reparaturarbeiten am Schwimmbecken zogen sich in die Länge. Diese waren nur der Anfang, die Stadt plant eine umfassende Sanierung.