Gesa und Michael Oelkers laden am 11. Juni in ihren Garten nach Kleeste ein. Foto: Inka Reblin up-down up-down Ausflugstipp für die Prignitz Tour durchs Grüne: Offene Gärten bieten Tortenbeete in Kleeste und skurrile Skulpturen Von Inka Reblin | 20.05.2023, 16:28 Uhr

Am zweiten Juniwochenende locken „Offene Gärten“ in der Prignitz. Familie Oelkers hält in Kleeste die Gartenpforte weit offen. Was Besucher dort erwartet, lesen Sie hier. Darüber hinaus lohnt sich ein Blick zu den Nachbarn.