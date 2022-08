Bei Workshops arbeiten Kinder und Jugendliche auch mit der Tretlaubsäge. FOTO: Judith Bartels/Associata up-down up-down Gelebte Inklusion in Sargleben Auf dem Distelhof entsteht ein großer Bewegungsraum Von Ronald Ufer | 05.08.2022, 13:26 Uhr

Mit dem Projekt Bewegungsraum will der Distelhof in Sargleben seine inklusiven Angebote erweitern. Das Team will Kindern und Jugendlichen ein Gefühl für die Weite und die Natur vermitteln.