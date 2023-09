Königsgrab Seddin Archäologen sind in der Prignitz einer Sensation auf der Spur Von Hanno Taufenbach | 05.09.2023, 15:04 Uhr Grabungsleiter Immo Heske zeigt den Besuchern ein Bronzegefäß von einer anderen Grabung. Solche Funde wünscht er sich auch am Königsgrab in Seddin. Foto: Hanno Taufenbach up-down up-down

Gab es in der Bronzezeit ein Machtzentrum in der Prignitz? Offensichtlich ja. Immer neue Funde am Königsgrab Seddin legen diese Vermutung nahe. Nur die ganz große Sensation fehlt noch, aber die Archäologen graben weiter.