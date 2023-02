Die Demonstranten zogen um die Baustelle im Gewerbegebiet von Upahl. Foto: Sarah Heider up-down up-down Flucht und Asyl in NWM Upahler demonstrieren mit Schweigemarsch gegen Flüchtlingsheim Von Sarah Heider | 11.02.2023, 21:45 Uhr

Die Menschen in Upahl setzen auch nach dem Baustart der umstrittenen Asylbewerberunterkunft in ihrem Gewerbegebiet weiter ein Zeichen: Am Samstagabend zogen sie in einem Schweigemarsch um die Baustelle.