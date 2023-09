Bei einem schweren Verkehrsunfall in Rüting sind am Dienstag zwei Insassen eines Autos zum Teil lebensbedrohlich verletzt worden. Dort war aus bislang ungeklärter Ursache ein Auto in einer Kurve von der Straße abgekommen. In der weiteren Folge überschlug sich der Wagen und krachte in einen Vorgarten.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Wismar wurde der 80-jährige Fahrer lebensbedrohlich verletzt und musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Seine Beifahrerin erlitt offenbar leichte Verletzungen.

Neben Feuerwehren aus Rüting, Mühlen Eichsen, Upahl und Grevesmühlen waren auch ein Notarzt, Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort. Dieser flog den schwer verletzten Mann in die Uniklinik Lübeck. Die leicht verletzte 79-jährige Beifahrer wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme wurde der Streckenabschnitt voll gesperrt. An dem Pkw entstand Totalschaden, weshalb er abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.