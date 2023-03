Gegner einer Flüchtlingsunterkunft in Upahl protestieren unter dem Motto „Upahl sagt weiterhin NEIN!“ gegen den Aufbau eines Containerdorfs. Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Demonstration am Freitag in Grevesmühlen Über 300 Teilnehmer bei Protest gegen Flüchtlingsunterkunft in Upahl Von Christopher Hirsch/dpa | 24.03.2023, 19:28 Uhr

Am Freitagabend sind wieder hunderte Menschen in Grevesmühlen auf die Straße gegangen. Sie brachten ihren Unmut über die geplante Flüchtlingsunterkunft in Upahl (Kreis Nordwestmecklenburg) zum Ausdruck.