Schon bei den Proben zur diesjährigen Spielzeit des Piraten Open Air Grevesmühlen kam es wegen der Lärmimmissionen zu Streit mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg. FOTO: Jens Büttner up-down up-down Piraten Open Air Grevesmühlen Streit um Lärm: Landespolitiker schweigen seit fast einem Jahr Von Nicole Buchmann | 13.07.2022, 11:10 Uhr

Seit August 2021 fordern die Schauspieler vom Piraten Open Air in einer Petition einheitliche Lärmrichtlinien für alle Freilichttheater in MV. Bis heute gibt es keine Antwort vom Landtag in Schwerin.