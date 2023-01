Weil die Sporthalle des Berufsschulzentrums Nord (Foto) und die Gemeinschaftsunterkunft Haffburg in Wismar voll belegt sind, will der Landkreis Nordwestmecklenburg im Gewerbegebiet Upahl eine Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 500 Menschen in Containerbauweise errichten lassen.

Foto: Holger Glaner