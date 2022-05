Thomas Sass, Angler in der Ortsgruppe 4, mit Petri Heil auf dem neuen Steg. Den Vereinsvorsitzenden Thomas Krohn und Bürgermeister Lars Prahler (r.) freut das. FOTO: TINA-SOPHIE SCHULZ Vielbecker See Karpfen an der Angel bei Stegübergabe in Grevesmühlen Von Nicole Buchmann | 05.05.2022, 15:35 Uhr

Am Vielbecker See können Bootsführer und Angler nun komfortabel ihren Hobbys nachgehen. Die Steganlage in Grevesmühlen wurde für gut eine Viertelmillion Euro erneuert.