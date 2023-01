In wenigen Wochen will Netto den Markt in Grevesmühlen eröffnen. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Einkaufen in Grevesmühlen Netto beginnt mit Renovierung in Grevesmühlen Von Nicole Buchmann | 09.01.2023, 14:33 Uhr

Nach dem Aus von Rewe in Grevesmühlen beginnen in dem Supermarkt die Umbauarbeiten. Netto will noch im Frühjahr an der Klützer Straße eröffnen.