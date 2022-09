Unter dem Titel „Der Hase im Rausch spielt Cello“ liest Esther Esche komische Texte aus dem Leben ihres Vaters Eberhard Esche. Am Freitag, 30. September, ab 19 Uhr wird die Schauspielerin zu Gast im Literaturhaus „Uwe Johnson“ sein. Die ist der Abschluss des Klützer Literatursommers. Die Lesung wird von der Cellistin Romane Montoux-Mie begleitet.

Der Schauspieler Eberhard Esche (1933-2006) hat mit seinen Büchern der Nachwelt ein Werk der lebendigen Erinnerung, einer gediegenen Kunstauffassung und politischen Haltung hinterlassen. Seine autobiographischen Geschichten handeln vom Theater, aber sie erzählen auch von gesellschaftlichen Zuständen.

Im Theater, in Filmen und im Fernsehen

Seine Tochter Esther Esche präsentiert Bekanntes, aber auch unveröffentlichte Texte ihres Vaters – tiefsinnig und mit Witz. Sie studierte an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin und gastierte an vielen Theatern. Seit Mitte der 1990er-Jahre ist sie vor allem in Film- und Fernsehrollen zu sehen. Kartenvorbestellungen sind unter Telefon 038825/222 95 möglich. Die Abendkasse öffnet eine halbe Stunde vor der Veranstaltung.