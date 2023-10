Branchen-Umstrukturierung im MEZ Gägelow: Schließung der Adler-Filiale rückt näher Von Michael Schmidt | 20.10.2023, 13:05 Uhr Der Schlussverkauf in der Adler-Filiale in Gägelow läuft. Der letzte Verkaufstag ist voraussichtlich der 29. Oktober. Foto: Michael Schmidt up-down up-down

Die Schließung der Adler-Modeketten-Filiale in Gägelow hängt offenbar mit einer angestrebten Branchen-Umstrukturierung im Mecklenburgischen Einkaufszentrum zusammen. In wenigen Tagen endet das Adler-Kapitel an dem Standort.