Der Lottihof in Seefeld versucht derzeit einen ganz besonderen Hund zu vermitteln. Das Problem: Die Organisation selbst stößt an ihre Kapazitätsgrenzen und hofft daher, zeitnah ein schönes Zuhause für Bob zu finden.

Bob hatte einen Unfall

Der im Februar geborene kleine Racker ist wegen eines Unfalls jedoch eingeschränkt. Er ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Nichtsdestotrotz liebt er es zu toben und zu kuscheln, wie es auf der Facebook-Seite des Lottihofs heißt. Und stubenrein ist er auch.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Suche nach neuem Zuhause über Facebook

Bei der Suche nach einem neuen Zuhause setzt der gemeinnützige Gnadenhof auf klare Worte, ohne etwas zu beschönigen. Daher heißt es auch im entsprechenden Facebook-Post ganz direkt: „Wer traut sich zu, so ein süßen Schatz lebenslang zu begleiten trotz seiner Beeinträchtigung?“ Die Herausforderungen für beide Seiten sollten dem neuen Halter von Anfang an bewusst sein.

Der Eintrag wurde bereits Dutzende Male geteilt. Bob würde sich sicherlich freuen, wenn er sein Leben in einer neuer Familie weiterhin so führen könnte wie bisher. Rollstuhl hin oder her. Weitere Informationen zum Lottihof finden sich auf der Website der Begegnungsstätte.