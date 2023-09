Besuchermagnet Kreiserntedankfest in Gägelow wurde zu einem bunten Spektakel Von Michael Schmidt | 24.09.2023, 15:56 Uhr Foto: Michael Schmidt

Nach dem zweitägigen Kreiserntedankfest in der Gemeinde Gägelow steht fest: Im nächsten Jahr wird in Gadebusch gefeiert. Und ein ausgezeichneter Treckerfahrer aus Gägelow wird wohl auch in der Münzstadt dabei sein.