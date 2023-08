„Auch ihr könnt ihr Karla helfen.“ Diesen Appell richtet Jens Templin an Facebook-User. Die zweijährige Karla aus Grevesmühlen wolle leben, so der Vorsitzende des Vereins Kicks For Kids aus Rolofshagen. Er will Karlas Familie aus Grevesmühlen helfen, das „so dringend benötigte Geld von insgesamt 38.000 Euro für die benötigte Therapie zusammen zu kriegen.“ Die Krankenkasse wolle diese Kosten nicht übernehmen. Der Verein habe nun in Grevesmühlen Spendenboxen aufgestellt.

Es geht um eine Protonenbestrahlung in Essen. Diese Methode sei sehr viel schonender und noch effektiver als die konventionelle Bestrahlung, werde allerdings nur in Einzelfällen von der Krankenkasse bezahlt, so Templin.

Jens Templin hat mit Unterstützung vieler Menschen unter anderem auch an der Unimedizin Rostock gewirkt, wie auf ihrer Homepage zu lesen ist. Er machte den Patienten der Kinderonkologie vor etwa einem Jahr eine Freude. Dr. Christiane Chen-Santel und Stationsschwester Katrin Zwierz waren dankbar für diese Unterstützung. „Bei einem Benefizturnier der Jugend kamen rund 6000 Euro zusammen, 2.000 Euro davon hat der Verein direkt in Spielsachen investiert und der Kinderklinik übergeben“, heißt es dort.