Feuer in Boltenhagen Heizstrahler löste Brand an Strandpromenade aus Von Winfried Wagner/dpa | 23.09.2022, 09:09 Uhr

Die Ursache für den Brand in einem Wohnhaus in Boltenhagen, bei dem in der Nacht zu Mittwoch ein Millionenschaden entstand, ist von einem Heizstrahler auf einem der oberen Balkons ausgegangen.