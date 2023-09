Ein sturzbetrunkener Autofahrer ist in Nordwestmecklenburg aus seinem Wagen gefallen - und von der Polizei abgeholt worden. Der Mann, bei dem vier Promille Atemalkohol gemessen wurden, wurde am Mittwochmorgen in der Innenstadt in Grevesmühlen gefasst, wie eine Polizeisprecherin sagte. Einem anderen Autofahrer war der 58-Jährige aufgefallen, als dessen Fahrertür aufging und dieser auf einem Vorplatz vom Sitz rutschte.

Führerschein musste abgegeben werden

Der 58-Jährige kam zunächst zur Blutprobenabgabe in eine Klinik, wo er gleich stationär aufgenommen wurde. Warum der Mann in die Stadt gefahren war, war zunächst noch unklar: „Die Kommunikation war wirklich sehr schwierig“, sagte die Sprecherin. In seinem Auto wurden unter anderem eine leere Schnapsflasche sowie zwei volle Flaschen mit alkoholischen Getränken entdeckt. Den Führerschein musste der Mann aus der Region Grevesmühlen abgeben.