Flucht und Asyl in NWM Grevesmühlen: Rund 90 Menschen demonstrieren gegen Flüchtlingspolitik Von Michael Schmidt | 19.10.2023, 20:17 Uhr Trotz Regens demonstrierten am Donnerstagabend bis zu 90 Menschen vor der Malzfabrik in Grevesmühlen. Foto: Michael Schmidt

In Nordwestmecklenburg gibt es weiterhin Protest gegen die Flüchtlingspolitik. So demonstrierten am Donnerstag erneut Einwohner von Upahl und Grevesmühlen vor der Malzfabrik.