Ostseeluft und Bauernhofspaß erwarten die Besucher einer besonderen Ausstellung in Nordwestmecklenburg. In Klütz eröffnet am 28. September 2023 mit „Field & Fun“ ein Abenteuerspielplatz für Miniatur-Fans.

In einem ehemaligen LPG-Gebäude entdecken sie Landwirtschaft im Maßstab 1 zu 32 und können selbst mit ferngesteuerten Traktoren über die detaillierten Felder und Landschaften tuckern. Spielend werden großen und kleinen Besuchern die Abläufe des Bauernhofbetriebs nähergebracht, von der Geburt des Kälbchens bis zum Einsatz von schwerem Gerät.

Infos zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen

Ein Café versorgt die hungrigen Freizeit-Landwirte mit Kuchen oder Herzhaftem und im Shop können Spielwaren und Sammlerstücke für zu Hause besorgt werden.

Bis Ende Oktober ist die Ausstellung jeweils Donnerstag bis Montag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ab November entfällt bis Ende Februar der Donnerstag.

Der Eintritt kostet 7 Euro für Erwachse und 5 Euro für Kinder von 4 bis 16 Jahren. Der Modelverleih muss extra bezahlt werden. Eine Viertelstunde mit dem Traktor kostet beispielsweise 3 Euro, für einen Bagger werden 10 Euro fällig.