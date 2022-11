KINA - So ein Haufen Mist Foto: Christophe Gateau up-down up-down Grevesmühlen Firma Carbo 1 Alpha will Pyrolyse-Anlage bauen und betreiben Von Frank Liebetanz | 21.11.2022, 11:14 Uhr

Die Firma Carbo 1 Alpha mit Sitz an der August-Bebel-Straße in Grevesmühlen plant Bau und Betrieb einer Pyrolyse-Anlage am Standort Am Baarsee in der Gemarkung Grevesmühlen.