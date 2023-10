Die Sanierung der L03 zwischen Grevesmühlen und Upahl hat planmäßig begonnen. Das Straßenbauamt Schwerin kündigt jedoch an, dass zusätzliche Arbeiten nötig seien. Nach dem Abfräsen der Asphaltdecke sind Bauarbeiter auf Schadstellen unter der Fahrbahndecke gestoßen.

Vollsperrung verlängert sich um zwei Tage

Die Binderschichten weisen Risse auf und müssen zusätzlich erneuert werden, heißt es in einer Mitteilung. Dadurch verlängert sich die Vollsperrung auf dem Abschnitt zwischen dem Abzweig Groß Pravtshagen und der Kreuzung L03/Langer Steinschlag in Grevesmühlen um voraussichtlich zwei Tage. Sie dauert damit bis Dienstag, den 17. Oktober 2023 an.

Für den Durchgangsverkehr ist eine Umleitung ausgeschildert. Sie führt von Upahl über die L31 (Testorf), die L12 (Petersdorf) und die B105 (Gressow) bis Grevesmühlen und umgekehrt.

Fertigstellung ist für Ende Oktober 2023 geplant

Der weitere Bauablauf bleibt laut Straßenbauamt wie geplant. In der Zeit von Freitag, den 20. Oktober 2023, bis Sonntag, den 22. Oktober 2023, wird es zwischen der Kreuzung L03/Langer Steinschlag in Grevesmühlen und der Einmündung auf die B 105 eine weitere Vollsperrung geben. Die Fertigstellung des gesamten Projekts soll bis Ende Oktober erfolgen.