Die fürs Wochenende geplanten Bauarbeiten an der L03 zwischen Grevesmühlen und Upahl werden verschoben. Grund dafür ist die Witterung. Unter den aktuellen Bedingungen sei es nicht möglich, in Grevesmühlen den Asphalt zwischen der Kreuzung Langer Steinschlag und der Einmündung auf die B105 einzubauen, teilte das Straßenbauamt Schwerin am Donnerstag mit.

Keine Vollsperrung am Wochenende

Eigentlich waren die Arbeiten für den 21. und 22. Oktober 2023 geplant. Nun müssen sie verschoben werden. Das gilt auch für die angekündigte Vollsperrung. Das Straßenbauamt sucht nun nach einem Termin.