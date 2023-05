Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Deutsche Bank-Filiale in Grevesmühlen Nach Sprengung von Bankautomaten: Verdächtige wieder auf freiem Fuß Von dpa | 09.05.2023, 07:39 Uhr

Die beiden Tatverdächtigen, die am Sonntag nach einem Banküberfall in Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern festgenommen worden waren, sind wieder auf freiem Fuß.