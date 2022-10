Vier von 13 Azubis: (v.l) Lisa Marie Torreck, Jessica Harms, Haley Brockmann und Nick Dräger freuen sich auf die restlichen Tage der Azubiwoche bei Norma. Foto: Katrin Glüsenkamp up-down up-down Discounter in Grevesmühlen Azubis übernehmen eine Woche die Norma-Filiale Von Katrin Glüsenkamp | 26.10.2022, 15:15 Uhr

Was gehört dazu, eine Supermarkt-Filiale zu betreiben? Norma-Azubis führen derzeit die Filiale in Grevesmühlen in Eigenregie. Sind Chefs am Ende überflüssig?