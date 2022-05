Auf Schloss Bothmer stehen noch Gewerbeflächen zur Verfügung. FOTO: Maik Freitag Einzelhandel im Schloss Land will Ladenflächen auf Bothmer in Klütz vermieten Von Nicole Buchmann | 26.05.2022, 10:02 Uhr

Ein Museum, ein Schlossrestaurant und einen Schlossladen finden Besucher derzeit auf Schloss Bothmer in Klütz vor. Nun will das Land zwei Dienerhäuser an Gewerbetreibende vermieten.