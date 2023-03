Am Samstagvormittag musste ein Auto bei Karstädt aus einem Graben geborgen werden. Foto: Ralf Drefin up-down up-down Polizeieinsatz bei Grabow – mit Video Bei Karstädt und Malliß – gleich zwei Unfälle am Samstagmorgen Von Ralf Drefin | 25.03.2023, 14:51 Uhr

Am Samstagmorgen kam es zu zwei Unfällen in MV – einmal bei Karstädt, das andere Mal bei Malliß. In beiden Fällen kann von einem Totalschaden der Fahrzeuge ausgegangen werden.