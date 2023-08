Wieland Meinhold spielt bei einem Konzert in der evangelischen Kirche in Eldena auf dem Klavier und auf der Orgel. Interessierte sind am 23. August, 19 Uhr, willkommen.

Der Weimarer Organist spielt aus der Pariser Orgelkunst von Dandrieu, Nivers, Rameau, Clerambault.

Außerdem folgen Werke französischer Orgelmusik mit Dupont und Benoit sowie das Grande Sortie von Léfebure-Wely. Am Klavier werden Stücke von Fréderic Chopin mit Mazurkas, Walzern und einem Nocturne geboten.