Montags geschlossen: Aufgrund von Personalmangel müssen sich die Gäste des Grabower Waldbades in der Saison 2023 vorerst auf eine große Veränderung einstellen. Archivfoto: Thorsten Meier up-down up-down Saison 2023 Waldbad in Grabow bleibt montags geschlossen Von Dénise Schulze | 27.04.2023, 14:58 Uhr

Da keine zweite Fachkraft für Bäderbetriebe gefunden werden konnte, öffnet das beliebte Waldbad in Grabow vorerst nur an sechs Tagen in der Woche. Verwaltung und Stadtvertretung hoffen auf eine schnelle Lösung.