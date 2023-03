Landwirte im Nebenerwerb haben dieselben gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, was Tierwohl und Umwelt betreffen. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Erfahrungsaustausch in Grabow Bauern zwischen Hoffnung, Frust und Ratlosigkeit Von Thorsten Meier | 06.03.2023, 06:00 Uhr

Entscheidungen auf den allerletzten Drücker, völlige Unklarheit, was noch gefördert wird und was nicht – welcher Landwirt blickt bei der reformierten Gemeinsamen Agrarpolitik, kurz GAP, noch durch? Das zeigte auch ein Forum in Grabow.