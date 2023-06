Sie gehen mit auf Spurensuche in Grabow: Isabel-Kristin Jauch (l.) und Kathleen Bartels. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Geschichte in Grabow Gedenken und Erinnern an den Volksaufstand am 17. Juni 1953 Von Thorsten Meier | 09.06.2023, 05:14 Uhr

Am 17. Juni um 15 Uhr findet im Museum Grabow die Veranstaltung „Spurensuche“ zum 70. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR statt. Was geschah in Grabow? Vorgeschichte und Verlauf des Aufstandes werden dabei ebenso beleuchtet wie seine Folgen.