Der verunglückte BMW kam schließlich auf der linken Fahrspur zum Stehen. Foto: Ralf Drefin up-down up-down Unfall bei Grabow Auto kommt bei Gewitter auf der A 14 ins Schleudern Von Ralf Drefin | 16.06.2023, 20:10 Uhr

Ein BMW krachte am Freitagabend auf der Autobahn 14 Grabow erst in die rechte, dann in die linke Leitplanke. Zum Unfallzeitpunkt gab es in der Region Gewitter.