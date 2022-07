Im Waldbad Grabow wird zum 8. Mal der Triathlon ausgetragen. FOTO: Katja Kant up-down up-down Triathlon in Grabow Die Starterliste ist noch nicht geschlossen Von Kathrin Neumann | 28.07.2022, 19:10 Uhr

Vielseitige Sportler bestimmen am 6. August das Bild im und am Waldbad in Grabow. Sie treten beim Triathlon gegeneinander an.