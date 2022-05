Die Polizei registrierte in einer Nacht mehrere gestohlen oder angegriffene Fahrzeuge. Auch ein Wohnmobil gehörte dazu. FOTO: Fabian Geier (Symbolfoto) Fahrzeugdiebe in Grabow und Ludwigslust Falscher Schlüssel brach im Zündschloss ab Von Kathrin Neumann | 22.05.2022, 19:42 Uhr

In einer Nacht sind in den Bereichen Ludwigslust und Grabow mehrere Fahrzeuge angegriffen worden. So eine Häufung hat es dort laut Polizei lange nicht gegeben.