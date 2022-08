Großalarm für die Feuerwehren aus dem Landkreis Ludwigslust. Bei Prislich brannten am Mittwoch Nachmittag über 100.000 Quadratmeter Acker. FOTO: Ralf Drefin up-down up-down Zwei Feuer in Wanzlitz und Prislich Strohpresse und Van geraten in Brand Von Thorsten Meier | 10.08.2022, 19:03 Uhr

Gleich zwei Großbrände ereigneten sich am frühen Nachmittag in Grabower Region, wobei ein Van auf der A14 in Flammen aufging und eine Ackerfläche bei Prislich gelöscht werden musste.