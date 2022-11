Nach 31 Jahren kann Petra Bahr ihren Spielwarenladen mit einem guten Gefühl schließen. Das war der Geschäftsfrau immer wichtig. Foto: Dénise Schulze up-down up-down Einzelhandel in Grabow Petra Bahr schließt ihr Spielwarengeschäft nach 31 Jahren Von Dénise Schulze | 22.11.2022, 15:04 Uhr

Der Spielzeugladen in der Großen Straße in Grabow wird spätestens zum Jahresende schließen. Obwohl das Geschäft gut läuft, hat Inhaberin Petra Bahr diese Entscheidung getroffen. Was sie dazu bewegt hat.