Die Polizei fuhr an die Grabower Schule, nachdem ein Lehrer dort Cannabisgeruch im Klassenraum aufgefallen war. Foto: Friso Gentsch Polizei in Grabow Cannabis-Alarm im Klassenraum Von Kathrin Neumann | 04.02.2023, 17:53 Uhr

Weil es in einem Klassenraum einer Schule in Grabow nach Cannabis roch, rückte die Polizei an. Was die Beamten feststellten, ist auch für andere Menschen interessant.