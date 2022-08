Hereinspaziert: Museumschefin Isabel-Kristin Jauch will das Haus in der Grabower Marktstraße 19 zu einem sogenannten dritten Ort machen, an dem sich Menschen treffen, miteinander quatschen, Musik hören, Kultur genießen oder anderweitig agieren können.

FOTO: Thorsten Meier