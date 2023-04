Das Grabower Lichterfest symbolisiert seit vielen Jahren den Frühlingsanfang in der Eldestadt. Archivfoto: Dénise Schulze up-down up-down Veranstaltungen 2023 Lichterfest, Ostermarkt und Kinderkleiderbörse: Das ist am Wochenende rund um Grabow los Von Dénise Schulze | 30.03.2023, 12:42 Uhr | Update vor 23 Min.

Egal ob in Grabow und Göhlen, in Heidhof, Neustadt-Glewe oder Groß Laasch – das Wochenende vom 31. März bis zum 2. April ist in der Region voll gepackt mit verschiedenen Veranstaltungen. Eine Übersicht.