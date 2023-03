An der Regionalen Schule „Friedrich Rohr“ in Grabow fehlen Lehrer. Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Lehrermangel an Regionaler Schule Grabow Gestrichene Schulfächer und wenig Unterricht: Mutter nimmt Kinder von der Schule Von Marlena Petersen | 02.03.2023, 17:43 Uhr

An der Regionalen Schule „Friedrich Rohr“ fehlen Lehrer. So viele, dass in vielen Fächern kaum noch Unterricht stattfindet. Eine Mutter aus Grabow will nicht länger zusehen.