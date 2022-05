Der Experte gibt Tipps: Klaus Freytag schaut, was Sophie (r.), Till und Milena geschaffen haben. FOTO: Kathrin Neumann Projekt in Eldena Schüler gestalten Katzenturm im Stil von Hundertwasser Von Kathrin Neumann | 06.05.2022, 15:02 Uhr

Einmal in der Woche geht Klaus Freytag aus Grebs in die Grundschule Eldena. Mit Drittklässlern arbeitet der Maler an einem Kunstprojekt.