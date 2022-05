Emi Schmedemann (links, vorn) und Emily Müller (rechts, vorn) strahlten bei der Jugendweihe in Grabow. FOTO: Volkssolidarität SWM/flau Feier in Grabow Ausgelassene Stimmung bei der Jugendweihe Von Marlena Petersen | 16.05.2022, 13:47 Uhr

Es wurden die erste Jugendweihe der Volkssolidarität Südwestmecklenburg in diesem Jahr gefeiert. Mehr als 40 Jugendliche starteten im Schützenhaus in Grabow in ihren neuen Lebensabschnitt.