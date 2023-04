Ein 13-Jähriger, zwei 14-Jährige und ein 15-Jähriger haben am Sonntag gegen 15 Uhr an der ICE-Strecke zwischen Hamburg und Berlin üblen Unsinn getrieben. Symbolfoto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Grabow Jugendliche werfen Jacke in Oberleitung – ICE gestoppt Von Frank Liebetanz | 24.04.2023, 11:17 Uhr

Lebensgefährlichen Unsinn, so die Polizei, haben vier Jugendliche am Sonntag gegen 15 Uhr an der ICE-Strecke zwischen Hamburg und Berlin in der Nähe des Bahnhofs Grabow getrieben. Gegen die Minderjährigen ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.