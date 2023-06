Tausende Besucher werden zum Indian Spirit Festival 2023 auf einer Fläche nördlich von Eldena und südöstlich von Glaisin erwartet. Foto: Kai Behrendt/Indian Spirit up-down up-down Indian Spirit Festival 2023 Jetzt steht fest, welche DJs und Acts nach Eldena kommen Von Kathrin Neumann | 20.06.2023, 15:57 Uhr

In gut zwei Monaten startet in der Nähe von Eldena das Indian Spirit Festival 2023. Jetzt steht das Line Up fest. Mehrere Stars der Szene wie Ace Ventura, Liquid Soul oder Neelix sind dabei.