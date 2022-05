Ein Bild zur Erinnerung: Am 6. April 1952 wurden diese Mädchen und Jungen in Grabow von Pastor Steinhoff eingesegnet. FOTO: Archiv Elisabeth Stolzenburg Besonderer Gottesdienst in Grabow Einmaliges Dreifachtreffen in der Stadtkirche St. Georg Von Elisabeth Stolzenburg | 18.05.2022, 09:56 Uhr

Traditionell wird in der Grabower Kirche Sankt Georg die Jubiläumskonfirmation begangen und gefeiert. So auch in diesem Jahr. Diesmal allerdings mit einer Besonderheit.