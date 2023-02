Einige Grabower wünschen sich, in der Stadt besser einkaufen zu können. Symbolfoto: dpa up-down up-down Großer Realitätscheck Geschäfte in Grabow: Wie realistisch sind H&M, Tedi, Rossmann oder ein Café? Von Marlena Petersen | 30.01.2023, 16:25 Uhr | Update vor 1 Std.

Viele Grabower wünschen sich mehr Geschäfte wie New Yorker, Action oder C&A und mehr Gastronomie. Was demnächst tatsächlich kommt und was nicht.