Sie gingen gemeinsam mit einem Traktorgespann auf Herrentagstour: Diemo Greitsch, Ingo Ortmann, Heiko Geu, René Bremer, Tim Ortmann, Andy Hartmann, Ronny Schmidt, Jens Liedtke, Matthias Busch und Heino Ortmann aus Groß Laasch und Brenz. Foto: Kathrin Neumann up-down up-down Herrentag in Karstädt und Fresenbrügge Mit Fahrrad und Traktor von Party zu Party Von Kathrin Neumann | 18.05.2023, 18:12 Uhr

Am Himmelfahrtstag gab es in der Region Ludwigslust viele Herrentagspartys. Mit Fahrrad, Moped, Auto oder Trecker rückten die Ausflügler auch in Karstädt und Fresenbrügge an.