Symbolbild Foto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Grabow „Z“-Symbole gesprüht: Staatsschutz der Kripo Schwerin ermittelt Von Frank Liebetanz | 28.09.2022, 11:00 Uhr

Das Symbol für den russischen Einmarsch in die Ukraine, „Z“, ist in Grabow unter anderem an Garagentore gesprüht worden.